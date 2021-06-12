В Татарстане 65 дорожных объектов отремонтируют по нацпроекту по инновационным методам

В Татарстане на 65 дорожных объектах при ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут использованы инновационные методы и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Новые технологии будут применяться по нацпроекту на 12 объектах в Казанской агломерации, на одном – в Набережночелнинской, на трех – в Нижнекамской и на 49 объектах региональной сети.

«Это технологии устройства слоев покрытия дорожной одежды с использованием новых стандартов на горячие асфальтобетонные и щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, – отметили в министерстве. – За счет выполнения таких мероприятий предполагается достичь сокращения затрат труда, повышения долговечности дорожных конструкций и увеличения межремонтных сроков».

На автодорогах Татарстана также используются различные добавки, обработанные и модифицированные местные минеральные материалы, композитные материалы для укрепления водоотводных канав. Так, например, при капремонте дороги Шушмабаш – Сердебаш в Арском районе будет применен изностойкий пористо-мастичный асфальтобетон.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 90 дорожных объектов.

Национальные проекты реализуются по всей России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.