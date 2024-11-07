В Татарстане 60% региональных дорог приведут к нормативному состоянию к 2030 году

В Татарстане по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году планируется довести до нормативного состояния 52,23% региональных дорог, а к 2030 году — до 60%. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Дорожные работы в Татарстане со следующего года продолжатся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется поддерживать в нормативном состоянии дороги агломераций и опорной сети, рассказал представитель Миндортранса.

По новому нацпроекту доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, в следующем году должна вырасти до 85,27%. «Уровень дорожной сети городских агломераций, который достигнут на сегодня, должен будет поддерживаться к 2030 году», — отметил Чукин.

Кроме того, доля автодорог нормативного состояния опорной сети вырастет с 86,55% в следующем году до 86,62% к 2030 году. В опорную сеть входят все федеральные дороги и часть региональных автодорог, уточнил замминистра.

Чукин добавил, что одним из показателей нового нацпроекта к 2030 году станет неизношенность 85% общественного транспорта. «Для достижения этого показателя будет действовать ряд программ, в том числе приобретение техники через Государственную транспортную лизинговую компанию», — подчеркнул он.