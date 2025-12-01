news_header_top
Общество 1 декабря 2025 17:48

В Татарстане 60% льготников отказываются от лекарств в пользу денежной выплаты

Более 60% федеральных льготников в Татарстане отказываются от получения лекарств, выбирая денежную компенсацию. Об этом на заседании круглого стола «О проблемах здравоохранения» в Государственном Совете РТ рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Федеральным льготникам выделяется лекарственная помощь на 2,6 млрд рублей. Самая большая проблема, которая определяет объем финансирования льготы, – это "отказники". Преодолеть эту тенденцию сложно», – отметил министр.

По словам Абашева, сегодня на региональное льготное лекарственное обеспечение республика тратит 4,6 млрд рублей. Льгота распространяется на лечение около 200 заболеваний.

