Общество 22 декабря 2025 18:50

В Татарстане 57% девятиклассников выбирают обучение в колледжах вместо школы

В Татарстане 57% девятиклассников выбирают обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщил во время прямого эфира первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Система среднего профессионального образования демонстрирует положительную динамику – все больше девятиклассников выбирают колледжи и техникумы вместо старшей школы. В целом по России 63% девятиклассников поступают в учреждения среднего профессионального образования», – рассказал он.

По словам Музипова, сейчас в колледжах и техникумах в России обучается 3,9 млн человек, в том числе 87 тыс. – в Татарстане.

«Более 29 тыс. детей ежегодно принимаем на обучение в систему среднего профессионального образования», – подчеркнул он.

