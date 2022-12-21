В Татарстане 55 выпускников школ получили «незачет» за итоговое сочинение

Итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ 7 декабря в Татарстане написали 15 029 выпускников этого учебного года. Не справились с работой и получили «незачет» 55 одиннадцатиклассников, или 0,84% участников испытания, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«„Зачет“ за итоговое сочинение получили 14 743 выпускника текущего года, или 99,16% участников. Отсутствовали на сочинении 70 человек», — отметили в министерстве.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могли написать итоговое изложение. «Зачет» за изложение получил 231 выпускник — 100% участников. При этом отсутствовали шесть человек.

Дополнительные сроки для сдачи итогового сочинения (изложения) — 1 февраля и 3 мая 2023 года.