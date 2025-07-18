В Татарстане 53 участника СВО и членов их семей нашли работу после ярмарок вакансий

Клара Тазетдинова

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане по результатам ярмарок вакансий 53 участника специальной военной операции и членов их семей нашли работу. Об этом рассказала председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» в РТ, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

По словам замминистра, в первом полугодии 2025 года в республике было организовано и проведено 275 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В них приняли участие 1,5 тыс. работодателей, которые представили более 45 тыс. вакансий, и 132 учебных заведения. На ярмарках побывали 54 тыс. татарстанцев, из которых трудоустроены 3 тыс.

«Крупным мероприятием стала Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая собрала на 91 площадке 778 предприятий, в том числе 88 предприятий ОПК, посетителями стали более 45 тыс. человек», – отметила Тазетдинова.

При этом работа по трудоустройству участников спецоперации и членов их семей проводится отдельным блоком. «Для них также организуются специализированные ярмарки вакансий. В прошлом году проводилось по три специализированных ярмарки в каждом муниципальном образовании, а по итогам этого полугодия уже проведено 38 таких ярмарок и девять дней работодателей, где приняли участие 234 работодателя, девять учебных заведений и были предложены более 3 тыс. вакансий», – пояснила она.

«Посетили данные специализированные ярмарки 1300 граждан из них 243 – участники СВО. Трудоустроено по результатам ярмарок 53 участника СВО и членов их семей», – проинформировала замминистра.

Чиновница напомнила о мерах поддержки для приема на работу участников спецоперации, предложенные федеральным центром. В том числе это субсидирование работодателей, которые трудоустраивают и создают рабочие места для инвалидов и, в частности, для участников спецоперации.

На уровне РТ для организации временной занятости наряду с выплатой зарплаты со стороны работодателя за счет республиканского бюджета ежемесячно выплачивается материальная поддержка в размере 2650 рублей.

«В целом центрами занятости организована проактивная работа с возвращающимися со специальной военной операции. Работа выстраивается во взаимодействии с работодателями, в том числе и с работодателями, являющимися членами «Единой России», и сегодня мы говорим о том, что у нас занято из числа вернувшихся – 74% участников СВО», – сказала Тазетдинова.

«Часть проходит необходимую реабилитацию, в центрах занятости по Татарстану на учете состоит 19 человек, для которых сегодня осуществляется подбор вакансий и выстраивается определенная жизненная траектория, еще 36 участников СВО возобновят поиск работы, когда закончится реабилитация», – добавила она.

В свою очередь координатор партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» – заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев, подводя промежуточные итоги инициативы, заметил, что всего за первое полугодие «ЕР» провела в регионах 21 тысячу мероприятий, включая ярмарки вакансий, профориентационные встречи и консультации в общественных приёмных. За полгода в профориентационных мероприятиях приняли участие свыше 700 тыс. жителей страны, из которых более 260 тыс. нашли работу. Особое внимание уделено помощи экс-бойцам и их семьям – 2395 военнослужащих получили новые рабочие места.

«Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьезную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу», – уверен депутат.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин уточнил, что особое внимание уделяется программам профессионального обучения и содействия в трудоустройстве участников спецоперации. В центры занятости за первое полугодие обратились 6 тыс. бывших военных.

«Сегодня перед нами стоит важная задача – не просто помочь с трудоустройством, но и обеспечить военнослужащих востребованными профессиями. Уже доступно 4,7 тыс. образовательных программ. Обучение осуществляется по 360 востребованным профессиям, включая IT-специальности и управление беспилотными аппаратами», – добавил он.

Особое внимание уделяется психологической поддержке ветеранов и их социальной адаптации. «Мы подготовили 900 специалистов центров занятости, которые прошли обучение работе с ветеранами. Это позволяет оказывать более адресную и эффективную помощь», – заверил Платыгин.

Помимо прочего, в прошлом месяце прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства со специальными локациями для участников СВО. Всего предложения о работе получили 87 тыс. соискателей.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина акцентировала, что в рамках партпроекта участники спецоперации могут получить возможность трудоустройства на базе реабилитационных центров по всей стране. В 2025 году помощь получат 17 тыс. военнослужащих.

В этом году к реализации партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» присоединяются новые партнеры: Социальный фонд РФ и ПАО «Россети». Так, при поддержке Социального фонда в реабилитационных центрах появятся кабинеты протезирования, пункты консультаций по трудоустройству и возможности взаимодействия с работодателями.

Активное сотрудничество партпроект ведет с «Молодой гвардией Единой России» и ее образовательной программой «ПолитЗавод», направленной на формирование кадрового резерва для политической системы страны. Проект уже собрал свыше 15 тыс. заявок от активной молодежи со всех регионов России, сообщил зампредседателя МГЕР Александр Лебедев.

Программа сочетает онлайн-обучение на платформе Высшей партийной школы с очными сессиями и практикой. Особое внимание уделяется регионам: стажировки организованы в законодательных собраниях и администрациях субъектов РФ при наставничестве опытных политиков.