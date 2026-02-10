В Татарстане 500 семей получат продовольственную помощь от фонда «Закят»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благотворительный фонд «Закят» пожертвует 5 тонн продовольствия для 500 семей. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ сообщил руководитель фонда Булат Марданов.

Марданов отметил, что в прошлом году в рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» оказали помощь 51 нуждающемуся взрослому на сумму более 5 млн рублей.

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца, первый день поста придется на 19 февраля. Ураза продлится 29 дней и завершится 19 марта, после чего 20 марта в Татарстане отметят Ураза-байрам — этот день в республике будет нерабочим.

В период поста верующие воздерживаются от еды и воды в светлое время суток, совершают дополнительные молитвы и уделяют больше времени поклонению и благим делам.