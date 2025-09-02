В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Республике Татарстан 50 жительниц получили медаль «Ана даны – Материнская слава». Эта государственная награда учреждена в 2000 году и вручается матерям, которые родили и достойно воспитали пять и более детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда РТ.

Матери, воспитывающие пятерых детей, получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Если в семье шесть и более детей, за каждого ребенка после пятого сумма увеличивается на 20 тыс. рублей.

С момента учреждения награды ее обладательницами стали 1,6 тыс. женщин. В 2024 году медалью были награждены 62 матери, а за январь-август 2025 года – еще 50.

В 2022 году в Татарстане появилась еще одна государственная награда – медаль «Родительская доблесть». Ею отмечаются семьи, воспитывающие или воспитавшие семь и более детей. Размер единовременной выплаты составляет 200 тыс. рублей. С момента учреждения этой награды ее получили 16 семей, в том числе по две семьи в 2024 и 2025 годах.

С 1 января 2025 года все выплаты, предусмотренные при вручении медалей «Ана даны – Материнская слава» и «Родительская доблесть», предоставляются в рамках национального проекта «Семья».