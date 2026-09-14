В Татарстане 50 работников культуры получат по 1 млн рублей по земской программе

В этом году 50 работников культуры в Татарстане получат единовременные выплаты по программе «Земский работник культуры». Специалисты смогут переехать в населенные пункты республики с численностью населения до 50 тыс. человек, сообщает Минфин РТ.

Размер выплаты составляет 1 млн рублей. Полученные средства специалисты могут направить на покупку или обустройство жилья либо другие цели, связанные с переездом и обустройством на новом месте.

На реализацию программы в этом году предусмотрено 50 млн рублей. Из них 27 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще 23 млн рублей выделит бюджет Татарстана.

Программа «Земский работник культуры» начала действовать в России в 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она стала частью федеральной линейки мер по привлечению специалистов в небольшие населенные пункты, в которую также входят программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский тренер». Участникам программ предоставляют единовременные выплаты при переезде на работу в села, поселки и малые города.