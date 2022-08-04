В Татарстане 50 детей могут остаться без жизненно важного препарата

Поставщик жизненно необходимого препарата «Дриптан» для детей со спинномозговой грыжей приостановил поставки в России, в Татарстане ребят с такой патологией около пятидесяти. Об этом «Татар-информу» рассказала основатель благотворительного фонда «Спина бифида» Инна Инюшкина.

«Наш фонд занимается патологией спина бифида – это спинномозговая грыжа, этим детям препарат необходим, для них это жизненно важное лекарство, которое необходимо принимать ежедневно», – отметила основатель фонда.

Инна Инюшкина добавила, что 50 детей из Татарстана и их семьи состоят в фонде, все они лечатся «Дриптаном». И сейчас рискуют остаться без препарата, ведь в аптеках лекарства уже нет. Кроме того, существуют другие патологии, при которых необходим «Дриптан».

«Компания Abbott перестала поставлять лекарство, выпустив письмо. Благодаря общественному давлению они сейчас говорят о сроках – они могут вернуть поставки весной 2023 года. Но я надеюсь, что дальнейшее давление позволит им привезти новую партию в более ранние сроки», – рассказала руководитель.

При отсутствии «Дриптана» у детей с патологией возникают проблемы с почками, вплоть до их отказа. По словам Инны Инюшкиной, дженериков у лекарства нет, существует альтернативное лечение, но оно не разрешено детям до 14 лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана агентству объяснили, что этот препарат не входит в список льготных лекарств, его наличие зависит от поставщиков и частных аптечных сетей, республикой он не закупается.