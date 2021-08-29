news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 августа 2021  13:45

В Татарстане 50 человек за сутки заболели коронавирусом

news_top_970_100

В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 4 — завозные, 46 — контактные.

«18 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 23 человека, в Набережных Челнах — 13, в Тукаевском районе — 3, Заинском и Спасском — по 2, в Азнакаевском, Арском, Высокогорском, Елабужском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском районах — по 1.

На 29 августа в Татарстане зарегистрировано 25 368 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 22 248 человек, в том числе 3 за минувшие сутки.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное