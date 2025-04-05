В Татарстане 5 апреля пройдет Международная просветительская акция «Тотальный диктант»

В Татарстане 5 апреля 2025 года пройдет Международная просветительская акция «Тотальный диктант». Она даст возможность жителям почти всех населенных пунктов республики проверить себя. В этом году эту акцию проведут при поддержке предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР).

Как сообщили организаторы, акция пройдет на более чем 1 тыс. площадок по всей республике. В Казани организовано более 200 площадок, диктант напишут в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях и других местах, более 50 из них открыты для всех желающих. Следить за новостями акции можно в группе во «ВКонтакте».

Текст диктанта написала писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, телеведущая и журналистка Марина Москвина.

«Я отношусь к языку как к живому существу, как к чему-то среднему между временем и пространством, как к любовному соитию, как к огню, воде, воздуху и деревьям. По большому счету я, конечно, грамотный человек, но со знаками препинания и со стилистикой обращаюсь свободно и на свое усмотрение. Я никогда не участвовала в Тотальном диктанте, но он постучался ко мне, и я пригласила его войти в мою жизнь. Мне нравится, что команда преподносит своей огромной аудитории Тотальный диктант как интеллектуальную захватывающую игру. Они и сами игроки высшей лиги, которые постоянно учатся, развиваются, стремятся к росту, они веселые, дружелюбные, глубоко образованные люди, общение с которыми обогатит любого человека, встретившегося им на пути», – сказала Москвина.

Центральными площадками станут Культурный центр имени А. С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Помимо них диктант можно написать в историческом парке «Россия – Моя история», в «АРТ Центре». Среди крупных площадок в Татарстане – Набережночелнинский педуниверситет, Дирекция общественных пространств Иннополиса и Православная гимназия во имя святого равноапостольного князя Владимира в Альметьевске. Полный перечень площадок можно посмотреть на сайте. В качестве диктующих на площадках Казани выступят известные медийные личности: актеры, певцы, блогеры, общественные деятели, а также журналисты и радиоведущие.

На специально организованных площадках акции иностранные студенты напишут тест TRuD – упрощенный текст диктанта и тестирование по русскому языку. Иностранцы могут проверить свои знания в КГМУ. Также в этом году впервые проведут Недиктант.Дети – это акция, которая предназначена для детей школьного возраста, предусматривающая участие детей с 1-го по 7-й класс.

Организаторами данной акции в Татарстане выступают Русское национально-культурное объединение РТ совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» Республики при поддержке Минмолодежи РТ, Минобрнауки РТ и Минкульта Татарстана, «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР) и первой казанской радиостанции «БИМ-радио».

Тотальный диктант – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Акция в Татарстане каждый год расширяет географию площадок и желающих стать диктующим. В 2024 году в РТ для написания диктанта организовали работу 1 187 площадок во всех 45 муниципальных районах и городских округах (из них в Казани 195 площадок). Участие в акции принял 33 771 человек (из них: из Казани – 7 218 чел., РТ – 26 553 чел.).