В Татарстане 4G от билайна стал на 60% быстрее

Оператор связи билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети, затронувший все районы Татарстана. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных в сети 4G за год выросла на 60%* как в крупных городах республики, так и в малых населенных пунктах.

Примененное техническое решение называется рефармиг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Татарстане заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2 100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентом опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео, музыка в интернете теперь грузятся быстрее.

«Наши технические специалисты выполнили огромный объем работ, "перенастроив" более чем 200 базовых станций. Проводя рефарминг, мы не преследовали цель в достижении пиковых скоростей интернета, так как по данным экспертов для комфортного использования смартфона достаточно 5-10 Мбит/с. Нашей задачей было увеличение емкости сети, позволяющей большему числу наших абонентов одновременно быть онлайн. И тем не менее при сравнении показателей до и после рефарминга мы фиксируем значительный рост скоростей интернет-серфинга даже на фоне постоянно увеличивающейся нагрузки на сеть. В Альметьевске на современном 4G девайсе сейчас средняя скорость мобильного интернета достигает более 18 Мбит/с. Еще один пример, в Балтасинском районе скорость загрузки увеличилась с 15 Мбит/с до 22 Мбит/с. Мы внимательно следим за тем, как ведет себя сеть на территории республики и отвечает ли она требованиям клиентов», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для абонентов – рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн в прошлом году запустил в Татарстане, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что еще и экономит ресурс батареи смартфона. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

* по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и октябрь 2022 г.

** Long-Term Evolution – долговременное развитие

*** голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

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