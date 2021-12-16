В Татарстане 475 км федеральных дорог станут четырехполосными к 2024 году

В Татарстане к 2024 году 475 км федеральных дорог станут четырехполосными. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«В Татарстане активно ведется дорожное строительство. И то, о чем мечтали многие поколения татарстанцев, сейчас, в новейшей истории, происходит впервые. Наверное, такое повторить будет трудно. С нетерпением ждем 2024 год, когда в эксплуатацию будет введено 475 км федеральных дорог первой категории – это четыре полосы, по две в каждую сторону. Кроме того, существующие федеральные дороги превращаются в шестиполосные. Это, например, направление в сторону аэропорта», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов добавил, что Татарстан прорабатывает Концепцию развития вылетных трасс, чтобы решить проблемы быстрого заезда и выезда в город. Для этого реализуются такие масштабные проекты, как строительство Вознесенского тракта, дублера Горьковского шоссе, Большого Казанского кольца, реконструкция дороги Казань – Шемордан.

В этом году финансирование программы дорожных работ Татарстана составило 38,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 10,1 млрд рублей. По этой программе за год построены и реконструированы 55,5 км региональных автодорог, один путепровод и шесть мостов, а также отремонтированы 211,7 км региональных дорог и шесть мостов.