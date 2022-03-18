В Татарстане 458 жителей заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 458 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 458 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 133 257 случаев», – сообщила спикер.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 1 702 жителя.