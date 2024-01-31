В Татарстане 45% жильцов МКД и 47% в частном секторе довольны работой регоператоров

Порядка 45% жителей многоквартирных домов удовлетворены работой организаций, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом на Штабе по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО рассказал исполнительный директор регионального Центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

В частном секторе у 53% опрошенных имеются места для накопления ТКО, а 47% вообще не знают, что такое “региональный оператор” и кто вывозит мусор. 54% участников опроса заявили, что вывозят скопившиеся ТКО не регулярно, однако 47% удовлетворены работой регоператоров.

«По итогу опроса могу сказать, что мусорные контейнеры по частному сектору стоят переполненными, вывоз ТКО осуществляется нерегулярно. При этом наблюдается развитие инфраструктуры, количество контейнерных площадок растет, улучшается организованность проездов к ним», – отметил Романов.

Он также резюмировал, что вопросы начисления оплаты за вывоз ТКО «задним числом» сейчас сошли на нет. По результатам обращений жителей республики, частая проблема – перебои с вывозом мусора, однако в большинстве случаев в этом виноваты недобросовестные водители, которые паркуются перед контейнерными площадками. Также татарстанцы фиксируют свалки в полях и лесах, которые образуются из-за недобросовестных предпринимателей, но меры по борьбе с ними пока не проработаны должным образом.