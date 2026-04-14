В Татарстане 45 предприятий трудоустроили 49 человек по госпрограмме субсидирования найма

Благодаря госпрограмме субсидирования найма в этом году 45 предприятий Татарстана трудоустроили 49 представителей социально уязвимых категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Бизнес самых разных сфер открыл вакансии для новых сотрудников: сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, энергетика, ЖКХ, строительство, торговля, логистика, гостиничный и ресторанный бизнес. Результатом программы стало трудоустройство 13 ветеранов СВО и одного члена семьи погибшего», – рассказали в пресс-службе.

Работу получили 17 татарстанцев с инвалидностью. Также трудоустроены восемь человек, уволенных с военной службы. Найдены рабочие места для шести одиноких и многодетных родителей. Кроме того, получили работу четыре человека, освобожденные из мест лишения свободы.

«Важно, чтобы бизнес не оставался в стороне: субсидия позволяет предпринимателям сместить фокус с зарплатных расходов на развитие компании и создание достойных условий труда. А люди получают шанс на стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин.

Чтобы стать участником программы, работодателю нужно разместить вакансию на платформе «Работа в России», подать заявление в службу занятости населения через «личный кабинет», трудоустроить подобранных кандидатов. Далее следует подать заявление на субсидию в СФР с пакетом необходимых документов.

После проверки данных, которая занимает до 15 дней, субсидия перечисляется в три этапа: за один, три и шесть месяцев работы сотрудника. Участие в программе доступно для организаций, принимающих на работу ветеранов боевых действий, людей с инвалидностью, многодетных родителей и других социально уязвимых граждан.

