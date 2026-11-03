В Татарстане 43 миллиардера, самый большой налог на авто – у владельца Bentley

Жителям Татарстана остается меньше месяца на уплату имущественных налогов за 2025 год. Всего в казну должно поступить свыше 27 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Когда нужно оплатить платежки и кто освобождается от уплаты – в материале «Татар-информа».





Марат Сафиуллин: «Жителям Татарстана направили почти 2,2 млн налоговых уведомлений за имущество за 2025 год на общую сумму 13,3 млрд рублей»

Фото: © «Татар-информ»

2,2 млн уведомлений на 13,3 млрд рублей

Жителям Татарстана направили почти 2,2 млн налоговых уведомлений за имущество за 2025 год на общую сумму 13,3 млрд рублей – на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

Руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, на сегодняшний день жители республики уже оплатили 5,3 млрд рублей, или 38,7% из этой суммы.

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«Хочу сказать, что активность наших граждан растет. В прошлом году мы собрали 99,1%, в 2024 году – 101%, с учетом задолженностей. Поэтому считаем, что дисциплинированность налогоплательщиков повышается», – отметил Сафиуллин, добавив, что оплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря.

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Льготы по имущественному налогу получили более миллиона жителей республики

Особенностью этого года глава ведомства назвал существенный рост числа электронных налоговых уведомлений. Их доля от общего числа уведомлений составила 92,4%. Бумажные же квитанции разослали только тем, у кого нет подтвержденной учетной записи в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и доступа к личному кабинету.

Сафиуллин также рассказал о тех случаях, когда уведомление не приходит. Это происходит, если у гражданина имеются соответствующие льготы либо если сумма налога менее 300 рублей. В последнем случае налог придет либо в последующий период, когда сумма превысит 300 рублей, либо по истечении трехлетнего периода или же при прекращении прав собственности.

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Кроме того, уведомление не придет, если на едином налоговом счете гражданина достаточно денег для уплаты предстоящих начислений.

Сафиуллин добавил, что в 2025 году льготы по имущественному налогу получили более миллиона жителей республики. А общая сумма льгот составила свыше 2,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Плюсом НДФЛ – 14,1 млрд рублей

Помимо имущественных налогов в уведомления включены 14,1 млрд рублей, которые должны будут поступить в казну за счет НДФЛ, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Это те, с кого не был удержан налог налоговыми агентами, с выигрышей, так называемый налог на богатых и с процентов по банковским вкладам.

«Вопросы возникают у граждан по поводу расчета налога на доходы физических лиц. Так вот, доходы суммируются. Если гражданин получал зарплату в двух организациях и суммарно превысил лимит в 2,4 млн рублей, то налог рассчитывается исходя из превышения лимита», – сказал Сафиуллин.

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Он пояснил, что если человек, работая весь год в двух организациях, платил налог 13%, а по итогам года его доход превысил 2,4 млн, то в налоговом уведомлении у него прибавится доначисленная сумма.

Напомним, что с 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. По ней налогом 13% облагаются граждане с доходом до 2,4 млн рублей. Для доходов от 2,4 до 5 млн ставка составляет 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн рублей – 20% и свыше 50 млн рублей – 22%.

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Растет число миллиардеров

По итогам 2025 года доход более 1 млрд рублей получили 43 жителя Татарстана. По словам главы УФНС по РТ, их число растет каждый год: в 2024 году таких жителей было 39, а в 2023-м – 30.

«Все они платят налоги в установленный законом срок», – отметил Сафиуллин.

Самый же большой налог на автомобиль в Татарстане составит 296 тыс. рублей – его получит один из жителей Татарстана за владение люксовым Bentley Continental GT.

«В 2025 году в республике было учтено 658 единиц дорогостоящих машин, налог на которые в сумме составил 86 млн рублей», – рассказал Сафиуллин.

За год число дорогостоящих автомобилей в Татарстане заметно выросло: по итогам 2024 года их было «всего» 389.

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Все налоги можно оплатить одним платежом

В заключение Сафиуллин рассказал, что все налоги можно оплатить одним платежным документом в личном кабинете налогоплательщика.

Для тех же, у кого нет доступа к личному кабинету, направляются бумажные уведомления, в которых указаны QR-код, штрих-код и уникальный идентификатор начислений.

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Глава УФНС по РТ также рассказал, что родители могут оплатить налог за несовершеннолетних детей через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно привязать аккаунт ребенка к своему, после чего появится возможность переключения профилей.