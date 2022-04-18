В Татарстане 42 дорожных объекта отремонтируют по нацпроекту по новым технологиям

В Татарстане при выполнении дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 42 объектах будут применены новые отечественные технологии и материалы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Технологии и материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий «РОСДОРНИИ», специалисты используют на 16 дорожных объектах Казанской агломерации, на семи объектах — Набережночелнинской агломерации, на трех — Нижнекамской агломерации, а также на 16 объектах региональной сети.

«При ремонте улицы Центральная в жилом массиве Салмачи планируется использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16, при капремонте проспекта Химиков в Нижнекамске будут применять асфальтобетонную смесь А32НТ и щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-8», — отметили в министерстве.

Контролировать качество материалов будут специалисты Казанского государственного архитектурно-строительного университета, при котором создан современный научно-образовательный центр «Roads/Дороги».

Всего в этом году в Татарстане по нацпроекту планируется отремонтировать автодороги общей протяженностью 91,3 км, в том числе 31,5 км дорог регионального значения, 33,8 км — Казанской агломерации, 22,9 км — Набережночелнинской агломерации и 3,14 км — Нижнекамской агломерации.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.