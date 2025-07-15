В Татарстане 40 тыс. молодых избирателей впервые смогут проголосовать на выборах

В Татарстане в этом году 40 тыс. молодых избирателей впервые смогут проголосовать на выборах. Об этом сообщил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«Всего в Татарстане около 981 тыс. молодых избирателей. Это 33,5% от всех избирателей республики», – рассказал глава Центризбиркома.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и одного депутата Госсовета РТ по Мелекесскому округу №18.