В Татарстане 40 офицеров УФСИН приняли участие в конкурсе для молодых сотрудников

В Казани состоялся XIV слет молодых сотрудников УФСИН России по Республике Татарстан. В мероприятии участвовали более 40 офицеров, прослуживших менее трех лет в уголовно-исполнительной системе, из различных учреждений пенитенциарной системы республики. Большинство участников слета – выпускники ведомственных вузов ФСИН России, специалисты по различным направлениям служебной деятельности.

Торжественное открытие мероприятия прошло на базе Межрегионального учебного центра. Заместитель начальника УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев обратился к участникам с напутственными словами, подчеркнув важность их роли в формировании будущего УФСИН.

Фото: © УФСИН России по РТ

В течение слета молодые офицеры продемонстрировали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова, уровень физической подготовки и участвовали в соревнованиях по мини-футболу. Руководители отделов и служб УФСИН выступили перед участниками, рассказав о различных аспектах служебной деятельности.

Молодые сотрудники также получили информацию о порядке прохождения службы в УИС, особенностях воспитательной и социальной работы, а также приняли участие в тренингах, проведенных пенитенциарными психологами.

Фото: © УФСИН России по РТ

Завершающим мероприятием стала встреча с начальником УФСИН России по Республике Татарстан генерал-майором внутренней службы Эдуардом Хиалеевым. В ходе общения обсуждались актуальные вопросы, касающиеся служебной деятельности молодых офицеров.

Слет завершился церемонией награждения сотрудников, показавших лучшие результаты в стрельбе из пистолета Макарова и в соревнованиях по мини-футболу. Начальник УФСИН вручил отличившимся дипломы и памятные подарки в торжественной обстановке.