news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 марта 2026 11:46

В Татарстане 4 марта включат сирены для проверки систем оповещения

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане 4 марта включат сирены для проверки систем оповещения
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Татарстане 4 марта состоится плановая проверка республиканской системы оповещения. Как уточнили в МЧС республики, в 10.40 и 10.45 включатся электросирены и речевые сиренные установки (сначала на республиканском, а затем на муниципальном уровне), а в 10.43 произойдет перехват теле- и радиоканалов для передачи важного сообщения.

Жителям советуют сохранять спокойствие. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости.

‎Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны проходит два раза в год - весной и осенью.

Сигнал «Внимание всем!» — это единый сигнал, привлекающий внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация. Он может подаваться при помощи включения сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания или прерывистых гудков транспортных и других технических средств оповещения.

#МЧС #проверка системы оповещения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

Время намаза, сухура и ифтара в Казани на март 2026

1 марта 2026
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

28 февраля 2026