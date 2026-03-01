В Татарстане 4 марта включат сирены для проверки систем оповещения

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Татарстане 4 марта состоится плановая проверка республиканской системы оповещения. Как уточнили в МЧС республики, в 10.40 и 10.45 включатся электросирены и речевые сиренные установки (сначала на республиканском, а затем на муниципальном уровне), а в 10.43 произойдет перехват теле- и радиоканалов для передачи важного сообщения.

Жителям советуют сохранять спокойствие. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости.

‎Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны проходит два раза в год - весной и осенью.

Сигнал «Внимание всем!» — это единый сигнал, привлекающий внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация. Он может подаваться при помощи включения сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания или прерывистых гудков транспортных и других технических средств оповещения.