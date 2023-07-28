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В Татарстане число заразившихся мышиной лихорадкой выросло вдвое – почти до 400 человек
В Татарстане почти 400 жителей заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую называют мышиной лихорадкой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня зарегистрировано 391 случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметила санитарный врач.
Любовь Авдонина напомнила, что весна в этом году пришла рано из-за этого сдвинулся сезон. Роспотребнадзор РТ регистрировал довольно много заболевших уже в мае. Больных было ровно столько же, сколько за июнь прошлого года.
«Заболеваемость остается на высоких цифрах. К сожалению, в структуре заболевших по местам заражения по-прежнему преобладает лесной и садово-дачный типы заражения. Это говорит о том, что наши жители пока еще недостаточно трепетно относятся к мерам профилактики и недостаточно их соблюдают», – отметила она.
По словам Любовь Авдониной, именно по местам заражения понятно, что татарстанцы приезжая в места, где легко встретиться с грызунами и отходами их жизнедеятельности, ведут себя неаккуратно.
В Роспотребнадзоре РТ добавили, что сейчас зачастую люди, которые уже заболели, отказываются от обработок и дезинфекции в домашних очагах.
«Эта мера необходима, особенно там, где есть наличие грызунов. И к сожалению, когда мы предлагаем провести обработку от грызунов, это чаще всего частные дома, лица, проживающие в сельской местности, встречаемся с отказами. Это не допустимо, поскольку необходимо проводить и дезинфекцию, и дератизацию там где это требуется по санитарным правилам. Это проводится бесплатно», – подчеркнула Любовь Авдонина.
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