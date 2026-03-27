В Татарстане 39 партий зерна не прошли проверку на качество и безопасность

По состоянию на 20 марта специалистами филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан исследовано 828 проб зерна и продуктов его переработки общей массой более 437 тыс. тонн.

Было проведено более 9,9 тыс. исследований зерновых, бобовых и масличных культур, круп, другой продукции переработки зерна, комбикормов и их компонентов, хлебобулочных изделий, а также растительного нерафинированного масла.

По результатам исследований установлено, что 39 проб, 10,5 тыс. тонн зерна, не соответствовали нормативным требованиям по показателям безопасности и качества. Среди них – пшеница, подсолнечник, горох, гречиха на пищевые цели; кормовая кукуруза, ячмень; крупа перловая и ячневая; комбикорм для птицы, крупного рогатого скота, свиней.

«В ходе исследований выявлена зараженность вредителями в партии пшеницы массой 500 тонн, поставляемой на пищевые цели и предназначенной для дальнейшего декларирования, а также ячменя на кормовые цели, общей массой 1 тыс. тонн. В отобранных пробах обнаружены два вида насекомых-вредителей: амбарный долгоносик и мучной клещ. Кроме того, в партии чечевицы, предназначенной на пищевые цели, установлено превышение норм максимально допустимых уровней остаточного содержания действующих веществ пестицида имидоклоприд, а в гречихе – тиаметоксама», – отметила начальник отдела приема заявок, проб/образцов и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Екатерина Заболонская.

Также несоответствия требованиям нормативных документов выявлены по показателям «сорная примесь», «масличная примесь», «массовая доля влаги» в партиях подсолнечника; по показателю «запах» – в партиях кукурузы на кормовые цели; по крупности помола – в партии ржаной муки; по показанию «содержание сухого вещества» в партии гороха; по показателям «содержание массовой доли кальция», «содержание массовой доли фосфора», «содержание массовой доли сырого жира» – в партиях комбикормов и компонентов для их производства.