В Татарстане 39 маршрутов вошли в программу субсидирования региональных авиаперевозок

Утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год. В него включено 39 направлений из Татарстана, софинансируемых республикой. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговом заседании коллегии.

«Татарстан продолжает принимать активное участие в программе субсидирования региональных авиаперевозок. В прошлом году республикой субсидировалось 34 маршрута из аэропортов республики. Предоставлено субсидий на сумму 532 млн рублей», — рассказал глава Миндортранса.

На этот год субсидирование запланировано в объеме 617 млн рублей. В 2019 году субсидировались 25 направлений, было предоставлено субсидий на сумму 532,5 млн рублей.

Участие в программе позволяет обеспечить доступность региональных авиаперевозок для татарстанцев благодаря льготным тарифам.