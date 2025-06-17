В Татарстане 38 пляжей готовы принять отдыхающих

В Татарстане до 1 июля откроются 63 пляжа, сейчас 38 из них уже готовы принять отдыхающих. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Пляжи Набережных Челнов — «Сандали», «Лето» и пляж на набережной — открылись 1 июня. Они пользуются большой популярностью среди местных жителей и гостей города благодаря удобному расположению на берегу Камы.

В Зеленодольском районе работают два новых пляжа: при глэмпинге «Раифские пруды» в селе Малые Ключи и «Utraubeach» в поселке Октябрьский. Оба были официально открыты 16 июня. Пляж «Кама» в поселке Красный Ключ и пляж-набережная «Мандарин» в Камских Полянах начали работу 1 июня.

Казанские пляжи также готовы к летнему сезону: озеро Комсомольское и Большое Лебяжье — открыты с 1 июня, Нижнее Заречье и озеро Глубокое — открыты 5 июня, а пляж «Локомотив» открыт 26 июня.

Особое внимание заслуживает детский пляж «Солнышко» в селе Змиево, открытый 12 июня для работы детского оздоровительного лагеря. Также работает пляж «Раздолье» на реке Прость. Городской пляж «Камское море» в Лаишево был открыт 13 июня.

Пляжи открылись также в Буинском, Спасском, Мамадышском, Бугульминском, Сабинском районе, Тукаевском и Елабужском районах республики.