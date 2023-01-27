В Татарстане 3,7 тыс. участников проекта «Содействие занятости» нашли работу

После участия в федеральном проекте «Содействие занятости» 3,7 тыс. человек в Татарстане нашли работу по найму или начали свой бизнес. Об этом сообщил Центр развития профессиональных компетенций РТ.

1 050 участников сейчас трудоустроены в различных организациях республики, еще 2 627 граждан зарегистрировались в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. За год число прошедших бесплатное обучение в республике выросло на 54% по сравнению с 2021 годом.

При подаче заявки на бесплатные курсы можно было выбрать одну из 120 различных направлений в сфере производства, информационно-коммуникационных технологий, образования, строительства и услуг. Самыми популярными профессиями для изучения оказались менеджер по работе с маркетплейсами, предприниматель, бухгалтер, электромонтажник, работник в сфере охраны труда,а также специальности, связанные с веб-технологиями. Компетенция «менеджер по работе с маркетплейсами» появилась в учебных программах только в прошлом году и сразу же стала одной из самых востребованных.

«В учебных программах не менее 75% времени отводится практике», — рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций, оператор проекта «Содействие занятости» в РТ Эмиль Губайдуллин.

По его словам, одно из главных преимуществ проекта — это возможность гарантированного трудоустройства после итоговой аттестации или сохранение прежнего места работы после завершения обучения. Глава организации подчеркнул, что число желающих работать на себя, заниматься частным предпринимательством в Татарстане с каждым годом растет. В прошлом году по завершении проекта число самозанятых в республике выросло в 3 раза.

Федеральный проект «Содействие занятости» в РТ реализуется с 2021 года. Является частью национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.