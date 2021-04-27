В Татарстане 37 детей заболели коклюшем после отказа родителей привить их

За прошлый год в Татарстане коклюшем заразились 37 детей. До этого родители заболевших ребят отказались вакцинировать их от этой болезни. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За 2020 год мы имеем 37 заболеваний коклюшем по причине отказа родителей в вакцинации», — отметила главный санитарный врач республики.

Коклюш проявляется изнуряющим кашлем и приводит к более тяжелым заболеваниям легких. Иногда болезнь приводит к летальному исходу.

Европейская неделя иммунизации в этом году проводится с 26 апреля до 2 мая.

В России Национальный календарь включает 12 прививок. В других странах обязательных прививок больше — например, в США и Испании их 16.