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Ру Тат
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27 апреля 2021  13:57
Эвелина Киселёва

В Татарстане 37 детей заболели коклюшем после отказа родителей привить их

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За прошлый год в Татарстане коклюшем заразились 37 детей. До этого родители заболевших ребят отказались вакцинировать их от этой болезни. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

«За 2020 год мы имеем 37 заболеваний коклюшем по причине отказа родителей в вакцинации», — отметила главный санитарный врач республики.

Коклюш проявляется изнуряющим кашлем и приводит к более тяжелым заболеваниям легких. Иногда болезнь приводит к летальному исходу.

Европейская неделя иммунизации в этом году проводится с 26 апреля до 2 мая. 

В России Национальный календарь включает 12 прививок. В других странах обязательных прививок больше — например, в США и Испании их 16. 

вакцинация коклюш
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