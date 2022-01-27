В Татарстане 37 детей привились против коронавируса

В Татарстане начали вакцинировать «Спутником М» подростков против новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«На вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию», - отметил он.

Замминистра выразил надежду, что вскоре желающих привиться будет больше. Ведь до этого официального старта вакцинальной кампании в СМИ еще не давали. Также Жаворонков считает, что и эфир Оперштаба также ответит на многие вопросы родителей и детей, которые пока сомневаются в вакцинации.