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Здоровье
27 января 2022  12:30
Эвелина Киселёва

В Татарстане 37 детей привились против коронавируса

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В Татарстане начали вакцинировать «Спутником М» подростков против новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«На вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию», - отметил он.

Замминистра выразил надежду, что вскоре желающих привиться будет больше. Ведь до этого официального старта вакцинальной кампании в СМИ еще не давали. Также Жаворонков считает, что и эфир Оперштаба также ответит на многие вопросы родителей и детей, которые пока сомневаются в вакцинации.

#коронавирус #вакцинация детей
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