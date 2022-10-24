В Татарстане 350 самозанятых смогут получить помощь в продвижении личного бренда

В Татарстане пройдет бесплатный 10-часовой интенсив «Личный бренд и основы маркетинга» от ведущих маркетологов и экспертов страны. Организует мероприятие Министерство экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«350 самозанятых Татарстана пройдут отбор и получат возможность поработать с экспертами над формированием личного бренда и внедрением актуальных инструментов продвижения. В качестве экспертов выступят маркетологи проектов для WorldSkills Russia, центра „Мой бизнес“, „Фабрики предпринимательства“ и др.», — отмечается в сообщении.

Мероприятие будет проходить в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Уточняется, что в течение 10 академических часов участники смогут определить конкурентные преимущества своего продукта и сформулировать для него торговое предложение. «Тренинг даст инструменты развития личного бренда и формирования стиля общения, а также позволит выстроить эффективную стратегию продвижения продукта или услуги», – добавили в Минэкономики РТ.

К участию приглашаются самозанятые, авторы услуг или продуктов, которые нуждаются в продвижении; эксперты и ремесленники, которые планируют начать развивать личный бренд и расширять клиентскую базу.

Мероприятие будет проходить 12 ноября в Казани, 16 ноября в Альметьевске, 23 ноября в Набережных Челнах. Тренинги будут подходить в офлайн-формате с 9.00 до 17.30. Количество мест: 350. Полное расписание и регистрация доступны по ссылке.