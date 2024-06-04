В Татарстане 35 тыс. человек прошли бесплатное обучение благодаря нацпроекту

В Татарстане за пять лет, с 2019 по 2023 год, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» прошли бесплатное обучение 35 тыс. человек. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня обучение особо актуально. Ежегодно обучение проходит порядка 8 тыс. взрослого населения республики. Результатом этого года (в отличие от прежних — прим. Т-и) является не создание ИП и организация самозанятости, а работа по трудовому договору», — пояснила глава Минтруда.

Среди обучающихся ежегодно более половины составляют женщины с детьми — около 4,8 тыс., еще примерно треть — лица старше 50 лет и предпенсионеры. Уровень трудоустройства после обучения достигает 84%.

Помимо прочего, начиная с 2023 года в состав федерального проекта «Содействие занятости» включены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. В частности, в 2023 году была организована временная занятость на 21 предприятии для 1,7 тыс. работников, оказавшихся под риском увольнения.

В 2024 году в Татарстане предполагается сохранить занятость 300 человек, находящихся под риском увольнения. Также планируется организовать профессиональное обучение 400 работников оборонно-промышленного комплекса.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.