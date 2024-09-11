В Татарстане 35 победителей проекта «Школа фермера» смогут получить гранты

В Татарстане определили победителей конкурсного отбора образовательного проекта «Школа фермера». Слушателей нового потока определило экспертное жюри. Участниками пятого потока стали 35 начинающих фермеров из 22 муниципалитетов. Из них 25 человек пройдут обучение по направлению «Кооперация», остальные – по «Рыбоводству», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Обучение в “Школе фермера” стартует уже на следующей неделе. Участников ожидает 288-часовая программа профессиональной переподготовки “Агробизнес фермерского хозяйства”», – говорится в сообщении.

Программа включает теоретические занятия и выездные мастер-классы в успешных фермерских хозяйствах республики. Обучение завершится защитой бизнес-плана. Выпускник получит диплом установленного образца для грантовой поддержки.

Обучение в школе также дает дополнительные преимущества для соискателей грантовых программ. Речь идет о программе «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.