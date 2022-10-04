news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
4 октября 2022  12:37
Наталья Рыбакова

Татарстанцы взяли в приемные семьи более 30 одиноких пенсионеров

news_top_970_100

В Татарстане 34 одиноких жителя обрели приемные семьи. Чаще это жители сельской местности, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Как правило, это в сельской местности, когда пожилых соседей не бросают и присматривают за ними соседи или бывшие коллеги по работе. Мы дали возможность таким людям официально оформить отношения и получать некую помощь от государства, в зависимости от утраты трудоспособности пожилого человека», – пояснила Зарипова.

Если пенсионер является инвалидом третьей группы или здоровым человеком, то за уход за ним выплачивается 6 тыс. рублей в месяц. По уходу за инвалидом второй группы выплачивается 8 тыс., а за уход за пожилым человеком – инвалидом первой группы в приемной семье – 10 тыс. рублей в месяц.

Обретение приемных семей пожилыми татарстанцами стало возможным благодаря проекту «Приемная семья для пожилого человека», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В целом пилотный проект по созданию системы долговременного ухода реализуется в республике с 2019 года. На сегодня различными социальными услугами охвачены более 5,8 тыс. человек или почти 32% от общего числа нуждающихся в долговременном уходе.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100