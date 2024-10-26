В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

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Благодаря национальному проекту «Демография» более 3000 семей в Татарстане воспользовались возможностью получить оставшуюся часть материнского капитала, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.

Предложение об использовании оставшейся суммы материнского капитала для единовременных выплат прозвучало в ходе встречи Президента России Владимира Путина с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. Напомним, раннее такой возможности у россиян не было.

После этого соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и ряд других законов. Подписанное постановление – часть работы по реализации этих поправок.

Всего в республике проживают около 18 000 семей, которые могут подать такие заявления. Общая сумма расходов на эти цели составит более 50 млн рублей. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения Соцфонда Татарстана или МФЦ.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств занимает не более 5 дней. Деньги поступят на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составляет фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, но не превышает 10 тысяч рублей. Если же неистраченный капитал больше 10 тыс. рублей, такая сумма не выплачивается.

Отделение СФР по Республике Татарстан выплачивает неиспользованную сумму материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в клиентской службе Отделения Соцфонда Татарстана или МФЦ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».