В Татарстане 32 района приступили к севу яровых культур

К севу яровых в Татарстане приступили уже 32 района. Работы проведены на площади 128 тыс. га, или 7% от плана. Объемы останутся на уровне прошлого года и составят 2,8 млн га. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ доложил первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков.

Предстоит провести яровой сев на площади почти 1,8 млн га: зерновые и зернобобовые — 1,1 млн га, технические — 344 тыс. га, кормовые — 370 тыс. га. Более 70% зерновых засевается посевными комплексами, укомплектованными системой контроля высева и норм расхода ГСМ. Всего таких комплексов в республике 720 единиц.

По словам докладчика, всего подкормлено уже 79% площадей (780 тыс. га), из которых 502 тыс. га — озимые культуры, 278 тыс. — многолетние травы. Заинский район РТ полностью завершил подкормку озимых культур и многолетних трав. Своевременно завершили питание многолетних кормовых угодий Нурлатский, Алексеевский, Тукаевский, Бавлинский, Мензелинский районы. Озимый клин полностью подкормили Сармановский, Тетюшский, Азнакаевский, Нижнекамский районы, почти не отстают от них Черемшанский и Тукаевский районы.

Объемы работ по боронованию в Татарстане составляют 3,1 млн га. На сегодня закрытие влаги проведено на площади 1 515 тыс. га, или 48%. Большие площади обработаны в Тетюшском, Тукаевском, Нурлатском, Заинском, Алексеевском, Черемшанском районах.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принимал участие в мероприятии Премьер-министр РТ Алексей Песошин.