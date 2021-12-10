В Татарстане 280 классов разобщены из-за большого числа заболевших ОРВИ

В Татарстане 280 школьных классов были разобщены из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Активно применяется мера разобщения классов. На сегодня у нас 280 классов находятся на разобщении, это порядка 7 тыс. детей», — сообщила представитель санитарного ведомства.

В основном разобщены классы школ, находящихся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Азнакаеве и Тукаевском районе. В других населенных пунктах и муниципалитетах речь идет о единичных случаях.

«Напомню, Набережные Челны максимально эту меру применяли последние две недели, и на сегодня у них уровень заболеваемости существенно снизился, на сегодня только 14 классов находятся на разобщении. Это еще раз подтверждает, что мера крайне эффективна», — отметила спикер.

Эта мера профилактики применяется, если в классе 20% и более детей отсутствуют из-за болезни. Коллектив разобщают на 7–10 дней, ученики сидят дома.