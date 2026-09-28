В Татарстане 28 сентября возможен туман, днем ожидается до +23 градуса

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В Татарстане, в понедельник ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальная температура воздуха ночью +2...+7 градуса, на западе до +12. Максимальная температура воздуха днем +18...+23.

В Казани днем переменная облачность, без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха днем +19...+21.