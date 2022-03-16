В Татарстане 2726 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении

В Татарстане более 2,7 тыс. детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец на 30-м заседании Госсовета РТ.

«В Татарстане 1306 семей имеют статус находящихся в социально опасном положении. В этих семьях 2726 детей. В то же время мы понимаем, что есть дети, которые не учтены», – сказала детский омбудсмен.

По мнению докладчика, занятость детей имеет большое значение для профилактики всех криминальных явлений. «Мы делаем все, чтобы вовлечь таких детей в общественную жизнь, не оставить без внимания межведомственного взаимодействия», – подчеркнула Волынец.