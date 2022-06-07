В Татарстане 27 школьников из Донбасса получили путевки в пришкольные лагеря

В Татарстане 27 школьникам из Донецкой и Луганской народных республик выделены путевки в пришкольные лагеря. Родители остальных детей от путевок отказались, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На данный момент на территории Татарстана находятся 106 детей дошкольного возраста из ЛНР и ДНР, а также 256 детей школьного возраста. Всем, кто изъявит желание, в путевки в пришкольные лагеря будут предоставлены», – отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что руководителям образовательных организаций даны рекомендации по направлению детей из Донбасса в первоочередном порядке в оздоровительные лагеря, в том числе и в пришкольные лагеря дневного пребывания.