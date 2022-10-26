В Татарстане 27 октября будет работать горячая линия по поддержке семей мобилизованных

Члены объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» организуют горячую линию по вопросам оказания мер социальной поддержки членам семей мобилизованных. Мероприятие пройдет на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», сообщается в группе во «ВКонтакте» объединения.

Звонки будут приниматься 27 октября с 13 до 15 часов по номеру 8 (843) 238-10-00. Консультировать граждан будут

женщины – депутаты объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» и объединения женщин-депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.

Открыта предварительная запись. Также свои вопросы можно прислать в WhatsApp (+7 (987) 205-00-63) и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

О шести мерах поддержки семей с детьми читайте в материале «Татар-информа».