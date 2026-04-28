В Татарстане 27 человек погибли на железных дорогах в прошлом году

29 человек пострадали в Татарстане в результате происшествий на железных дорогах в 2025 году, а 27 из них – погибли. Среди погибших – пятеро детей. Такие данные озвучили на заседании комиссии по БДД.

Кроме того, в первом квартале 2026 года зафиксировано пять человек, пострадавших в ДТП на железных дорогах. Трое из пострадавших погибли.

Также на комиссии отметили, что фиксируется рост ДТП на переездах. Так, в первом квартале 2025 года произошло две аварии, где один человек погиб. В аналогичном периоде в 2026-м произошло три аварии, в которых, к счастью, жертв не было.