В Татарстане 27 августа ожидаются кратковременные дожди и до +20 градусов
В четверг, 27 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составила +9..+14 градусов, днем воздух прогреется до +15..+20.
В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, порывы до 14 м/с. Днем в столице – +17..+19 градусов.