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Общество 27 августа 2026 06:00

В Татарстане 27 августа ожидаются кратковременные дожди и до +20 градусов

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В Татарстане 27 августа ожидаются кратковременные дожди и до +20 градусов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В четверг, 27 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составила +9..+14 градусов, днем воздух прогреется до +15..+20.

В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, порывы до 14 м/с. Днем в столице – +17..+19 градусов.

#погода в рт
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