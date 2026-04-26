В Татарстане 26 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом и до +14 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В воскресение, 26 апреля, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах – с мокрым снегом, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составляла от -3 до +2 градусов. Максимальная температура днем прогреется до +9…+14 градусов.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем в столице достигнет +10…+12 градусов.