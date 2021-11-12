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Ру Тат
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Здоровье
12 ноября 2021  10:33
Елена Саляхова

В Татарстане 250 жителей заразились коронавирусом

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В Татарстане за сутки выявили 250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки 250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию – 33397 случаев Covid-19», – сообщила спикер.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 210 татарстанцев, всего 26 639 жителей.

#заражение #Коронавирус
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