В Татарстане 25 апреля пройдут последние весенние сельхозярмарки

В Татарстане 25 апреля пройдут последние весенние сельскохозяйственные ярмарки. В Казани они расположатся на 14 площадках, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе – на двух. Одна площадка откроется в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Казани сельхозярмарки пройдут по ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7; на проспекте Ямашева, 71А; ул. Беломорская, 6; ул. Усманова, 1; ул. Батыршина, 20; на пересечении ул. Тинчурина и Татарстан; на проспекте Победы, 46В; ул. Авзаловой, 15; ул. Фучика, 64, ул. Лаврентьева, 10; ул. Революционная, 12; ул. Дементьева, 7.

Торговая площадка, расположенная на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, будет работать в воскресенье.

В Зеленодольском районе ярмарки состоятся по ул. Садовая, 9 в поселке Осиново и на площадке технополиса «Новая Тура».

В Набережных Челнах ярмарочная площадка откроется на набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман, а в Камских Полянах – на территории парковки ледового дворца «Олимпия».

В Нижнекамске ярмарки пройдут на площадках центрального рынка «Комета» по ул. Строителей, 2Б и на ул. Южная, 7.

«Успешное проведение сельскохозяйственных ярмарок подтверждает их важную роль в обеспечении населения доступными продуктами питания и поддержке местных товаропроизводителей, что соответствует целям и задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"», – отметили в министерстве.