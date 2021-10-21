В Татарстане 235 комбайнеров получили денежные вознаграждения за уборочную кампанию

В Татарстане 235 комбайнеров получили денежные вознаграждения по показателям наибольшего намолота и площади скашивания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В августе министерством был объявлен республиканский конкурс “Лучший комбайнер – 2021”.Конкурсная комиссия определила победителей. Механизаторы получат по 50, 40 или 20 тыс. рублей в зависимости от класса комбайна и количества намолоченного зерна», – отметили в министерстве.

Чтобы объективно провести соревнования, техника была поделена на четыре группы по мощностям. В первую вошли комбайны от 140 до 230 лошадиных сил, во вторую – от 230 до 290 лошадиных сил, в третью – от 300 до 326 лошадиных сил и четвертую – от 351 до 530 лошадиных сил.

Конкурс проводится ежегодно для повышения престижа и популяризации профессии комбайнера, оперативной и качественной уборки урожая, а также эффективного использования уборочной техники.