В Татарстане 23 тыс. школьников стали участниками проекта «Школьный бизнес-старт»

В Татарстане по республиканскому проекту «Школьный бизнес-старт» за два года обучение прошли 23 тыс. школьников из разных городов и районов Татарстана. В этом учебном году предпринимательские навыки получат более 11 тыс. учащихся. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Республиканский проект “Школьный бизнес-старт” реализуется уже третий год по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Он направлен на формирование предпринимательских навыков учащихся пятых – седьмых классов, в том числе обучающихся в сельских школах и малых городах республики. Кроме того, направлен на развитие экономической грамотности учащихся и возможности более осознанного выбора профессиональной деятельности с помощью погружения в командно-проектную деятельность», – рассказала спикер.

По мнению Кондратовой, благодаря проекту формируется новое поколение предпринимателей, поскольку он стимулирует молодежь к открытию и ведению собственного дела. При этом не только школьники получают предпринимательские навыки и обучаются финансовой грамотности, но и учителя повышают свои компетенции вместе с учащимися.

Обучающая программа состоит из нескольких этапов. Во время деловой игры – тренинга школьники получают базовые знания, а затем – теоретические и практические навыки предпринимательской деятельности. «На третьем этапе участники получат навыки общения с предпринимателями. Это благотворительная ярмарка, где школьники продают свои первые услуги и продукты», – отметила Кондратова.

В финале программы проходит слет школьных бизнес-компаний, во время которого команды защищают бизнес-проекты. Победители выезжают в Москву на различные мероприятия.

Замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова назвала проект «стартовой площадкой» для раннего профессионального самоопределения, предпрофессионального образования школьника.

Она заметила, что в проекте ежегодно участвуют более 11 тыс. школьников. Самыми активными стали учащиеся школ Казани, Набережных Челнов, Зеленодольского, Алексеевского, Лаишевского, Бугульминского, Высокогорского, Заинского, Мензелинского, Нижнекамского, Азнакаевского, Альметьевского, Арского, Балтасинского, Рыбно-Слободского, Менделеевского районов.

Кроме того, по словам спикера, увеличилось количество участников проекта из школ сельской местности и малых городов, где открыты центры «Точка роста». Всего по национальному проекту «Образование» в республике открыты 508 таких центров естественнонаучного и технологического профилей.

«Большую поддержку в развитии проекта оказывает Институт развития образования РТ. Он уже подготовил учителей, ознакомил с методологией обучения предпринимательским навыкам. Сегодня созданы все условия для реализации социально-значимых проектов школьников и студентов. Важно, что участвовать во всех значимых проектах могут и дети с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула Закирова.

Проект «Школьный бизнес-старт» запущен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты инициировал в 2019 году Президент России Владимир Путин.