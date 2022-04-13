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Транспорт
13 апреля 2022  05:35

В Татарстане 23 апреля откроется летний велосезон

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В Татарстане пригородная пассажирская компания «Содружество» и Клуб Казанских велосипедистов 23 апреля откроют летний велосезон. 

«Сбор участников в 9.30 у здания железнодорожного вокзала станции Казань-1. В 10.27 группа отправится на пригородном поезде до станции Свияжск, оттуда на велосипедах до острова-града, где пробудет до 16.00. В Казань группа вернется тем же маршрутом», – говорится в сообщении компании.

Проезд в электричке от станции Казань-1 до Свияжска и обратно обойдется в 176 рублей. Все участники велотура смогут провезти велосипед бесплатно. Для их провоза пригородные поезда оборудованы специальными креплениями.

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