В Татарстане 23 апреля откроется летний велосезон

В Татарстане пригородная пассажирская компания «Содружество» и Клуб Казанских велосипедистов 23 апреля откроют летний велосезон.

«Сбор участников в 9.30 у здания железнодорожного вокзала станции Казань-1. В 10.27 группа отправится на пригородном поезде до станции Свияжск, оттуда на велосипедах до острова-града, где пробудет до 16.00. В Казань группа вернется тем же маршрутом», – говорится в сообщении компании.

Проезд в электричке от станции Казань-1 до Свияжска и обратно обойдется в 176 рублей. Все участники велотура смогут провезти велосипед бесплатно. Для их провоза пригородные поезда оборудованы специальными креплениями.