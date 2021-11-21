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Погода
21 ноября 2021  15:37

Татарстанцев предупредили о метели и сильной гололедице 22 ноября

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УГМС Республики Татарстан в очередной раз предупреждает жителей республики о надвигающейся метели и гололедице на дороге в понедельник, 22 ноября.

Метель и сильный западный  ветер (до 15 — 17 м/с) Гидрометцентр РТ прогнозирует и днем, и ночью. Республиканские синоптики даже применили к гололедице эпитет «сильная». 

Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем — от нуля до -5.

Ситуация на дорогах Татарстана может сложиться непростая, будьте предельно внимательны и осторожны.

 

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