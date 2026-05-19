В Татарстане 22 мая завершится прием заявок на субсидии для автотуризма

Госкомитет Татарстана по туризму сообщил о завершении приема заявок на получение единой субсидии на развитие инфраструктуры автомобильного туризма в 2026 году. Конкурсный отбор проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Подать заявку можно до 17:00 22 мая в электронном виде через портал предоставления мер финансовой господдержки. После этого регистрация будет автоматически закрыта.

Субсидии направят на создание некапитальных объектов туристической инфраструктуры рядом с автомобильными маршрутами, в первую очередь вдоль трассы М-12 «Восток».

Участвовать в конкурсе могут юридические лица, кроме государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели.

Максимальный размер субсидии на один проект составит 3 млн рублей. При этом заявитель должен обеспечить софинансирование не менее 50% от суммы поддержки. Все приобретаемые объекты и оборудование должны быть новыми и ранее не использоваться.

Проекты планируется реализовывать на территориях многофункциональных зон дорожного сервиса и площадок отдыха.

Средства субсидии можно направить на создание туристической навигации и объектов брендирования, установку туристско-информационных центров, организацию пунктов общественного питания, кемпингов и санитарных зон, закупку туристического оборудования, а также развитие доступной среды для маломобильных граждан.

Подробные условия конкурса и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте Госкомитета Татарстана по туризму.